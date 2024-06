Chinese capsule terug op aarde, met maangruis

Een Chinese capsule van de Chang'e 6-missie is terug op aarde, met aan boord gesteente van de achterkant van de maan. De capsule landde vanochtend in het noorden van China, in de regio Binnen-Mongolië.

Chang'e 6 vertrok begin mei richting de maan, kwam daar begin deze maand aan, en keerde terug na enkele dagen materiaal verzamelen. Met deze ruimtevaartmissie werden voor het eerst monsters genomen van de achterkant van de maan.

Het materiaal komt uit een heel diepe krater. Hiermee hopen wetenschappers antwoorden te krijgen op vragen over de geografische verschillen tussen de kant van de maan die het dichtst bij de aarde staat en de andere kant. Waar de voorkant relatief vlak is, heeft de achterkant bergen en inslagkraters en mogelijk is ook de samenstelling van het gesteente er anders.

De landing op aarde vandaag: