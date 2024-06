Schiphol mag PFAS-opslag Badhoevedorp uitbreiden, bezwaren omwonenden afgewezen

Volgens Schiphol, de gemeente en de Omgevingsdienst blijkt uit verschillende onderzoeken dat het gaat om ongevaarlijke concentraties. Omwonenden geloven dat niet, bleek eerder al tijdens een bijeenkomst waar ook Schiphol en de Omgevingsdienst bij aanwezig waren.

Badhoevedorper en oud-huisarts Flip Bruhl zei toen namens de omwonenden: "Bij wind zien we de stofdeeltjes opwaaien, bij regen zien we de modder de naastgelegen sloot instromen. En dat terwijl u beweert dat de opslag veilig is." Een deel van de omwonenden durft geen groenten of eieren uit eigen tuin meer te eten, schrijft de omroep.

Reinigen

Schiphol wil de opgeslagen grond in Badhoevedorp uiteindelijk gaan reinigen via een speciale schoonmaakinstallatie die al is aangekocht. De vergunningen daarvoor zijn nog niet goedgekeurd. Het vliegveld wil de schone zand die overblijft daarna hergebruiken.