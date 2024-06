KNVB neemt Vitesse proflicentie af, club gaat in beroep

De licentiecommissie van de KNVB heeft de betaald voetballicentie van Vitesse afgenomen. Dat komt omdat de club geen sluitende begroting voor het komende seizoen heeft kunnen aanleveren, geen bankier heeft en geen controlerend accountant heeft. De Arnhemse club mag nu geen betaald voetbal meer spelen.

Vitesse gaat tegen de beslissing in beroep, dat heeft de club al eerder aangegeven. Die beroepszaak vindt naar verwachting over twee weken plaats.

Het is geen verrassing dat de licentiecommissie tot dit besluit komt. Vitesse is al een tijd bezig om de financiële problemen te tackelen. Daarnaast heeft de club nog geen bankrekening voor het komende seizoen, iets dat verplicht is. Daardoor hing dit besluit al even in de lucht.

'Vertrouwen in beroep'

Dat bevestigt algemeen directeur ad-interim Edwin Reijntjes: "Het lag in de lijn der verwachting dat een dergelijk besluit zou worden genomen. We hebben immers niet op tijd de benodigde informatie aan kunnen leveren. Zoals ook aangekondigd aan de KNVB zullen wij direct een beroep aantekenen."

"Met de ontwikkelingen van de afgelopen dagen, refererend aan het akkoord met Coley Parry, gaan we dit proces met vertrouwen tegemoet", vervolgt Reijntjes. "Wij geven niet op in het belang van de club, het is zeker nog geen gelopen koers."

Vitesse-trainer John van den Brom was gisteravond te gast bij Studio Fussball en zei daar dat de voorbereiding van Vitesse op het nieuwe seizoen deze week sowieso van start gaat.