Amerikaanse YouTuber in Amsterdam belaagd door honderden fans, politie moet ingrijpen

De Amerikaanse YouTuber IShowSpeed is vandaag door honderden jongeren belaagd in Amsterdam. De Youtuber livestreamde zijn bezoek in de hoofdstad, waardoor fans wisten waar hij was. Er kwamen zoveel mensen achter hem aan, dat de politie eraan te pas moest komen.

De YouTuber, de 19-jarige Darren Watkins, probeerde weg te rennen van zijn fans. Hij liep de pont over het IJ op, waarna de hordes fans hem achtervolgden de boot op. Dit alles werd live op YouTube doorgeplaatst, waarbij te zien was dat Watkins totaal bezweet was en wat in paniek raakte. Honderden jongeren, voornamelijk jongens, stonden om hem heen met een camera omhoog voor een foto.

'Ik ben een soort van Cristiano Ronaldo'

Uiteindelijk werd de YouTuber vanaf de pont door een plezierboot opgepikt. Vervolgens kwam er een politieboot aanvaren. De agent: "Leg het mij uit, wie ben jij?" Watkins: "Ik ben een soort beroemde voetbalspeler, maar dan een beroemde streamer. Ken je Cristiano Ronaldo? Ik ben hem soort van."

De politie wilde de YouTuber veilig naar de kant brengen en vroeg de livestream uit te schakelen, zodat de fans niet meer wisten waar hij was. Watkins zei dit te doen, maar deed het niet. Toen de politie het ging controleren werd de livestream onderbroken.

Hieronder de livestream van de YouTuber. Op 1:25 is de drukte op de boot te zien, op 1:35 de politie en op 2:23 hoe hij net weer in de auto komt terwijl jongeren op de deuren bonken.