Beroep dopingschorsing van start: mag Rusland terugkeren in de sportwereld?

Russische sporters mochten alleen onder neutrale vlag deelnemen in Brazilië en dat gold ook voor de Winterspelen in Pyeongchang (2018). Daar wonnen de Russische ijshockeyers goud onder neutrale vlag. Het Russische volkslied mocht niet klinken.

Rusland zit al lang in het beklaagdenbankje. Eigenlijk al sinds eind 2014 toen de eerste klokkenluiders op de Duitse televisie hun verhaal deden over grootschalig dopinggebruik binnen de Russische sportwereld. Een groot onderzoek volgde, een door de staat gestuurd dopingprogramma kwam aan het licht en naar aanleiding daarvan schorste de WADA (het wereldantidopingagentschap) Rusland vlak voor de Olympische Spelen van Rio (2016).

Ook mocht Rusland geen grote sportevenementen organiseren of meedingen naar de organisatie van een WK of ander groot toernooi en mochten Russen geen officiële sportfuncties meer bekleden.

Daarop besloot WADA in december 2019 Rusland vier jaar uit te sluiten van alle internationale sportevenementen. Zo ging er een streep door bijvoorbeeld de Olympische Spelen van Tokio, de Winterspelen van Peking in 2022 en WK's in alle sporten, zoals het WK voetbal van 2022 in Qatar.

Maar daarmee was het verhaal nog niet klaar. Om weer terug te mogen keren op het mondiale sporttoneel moest Rusland onder andere toegang geven tot alle laboratoriumdata . Langdurig probeerde het land dat te traineren en toen de data eenmaal wel aangeleverd werden, bleek ermee gesjoemeld . Een onderzoekscommissie stelde vast dat tienduizenden testresultaten waren gemanipuleerd of verwijderd.

Hoe zit het nu met Russische sporters?

Sinds december 2019 mogen zij dus niet meer op internationale wedstrijden uitkomen onder de Russische vlag. Dat betekent niet dat ze helemaal niets meer kunnen. Atleten die aantoonbaar schoon zijn en in het verleden niets te maken hebben gehad met doping, kunnen een aanvraag doen om onder neutrale vlag te sporten. Het is dan aan de internationale federaties van de betreffende sporten om dat wel of niet toe te staan.

In de praktijk zijn de meeste sporters de afgelopen periode in Rusland gebleven, ook al voordat corona uitbrak.

Waarom is het hoger beroep nu pas?

Direct nadat Rusland de straf te horen had gekregen, kondigde het land aan in beroep te gaan bij het CAS, het hoogste beroepsorgaan in de sport. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het beroep in april zou dienen, op tijd voor de Olympische Spelen van Tokio.

Maar vanwege de uitbraak van corona en doordat de Spelen een jaar zijn uitgesteld, is ook de beroepszaak opgeschoven tot november. WADA wilde graag dat de verhoren openbaar zouden zijn, maar daar ging Rusland niet mee akkoord. De zaak dient nu achter gesloten deuren.

Hoe nu verder?

Het CAS heeft vier dagen uitgetrokken voor de zaak. Drie rechters zullen vervolgens uitspraak doen, al zal daar ook wel enige tijd overheen gaan.

Als Rusland de zaak wint, kunnen de Russische sporters 'gewoon' weer deelnemen aan internationale toernooien. Wint WADA, dan mogen de sporters alleen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden en mogen er gedurende vier jaar ook geen nieuwe sporttoernooien aan Rusland worden toegekend.