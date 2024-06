IJshockeyers Florida winnen alsnog NHL-finale, Stanley Cup weer niet naar Canadese club

Florida won de eerste drie duels (3-0, 4-1 en 4-3) van de finale, om vervolgens drie achter elkaar (8-1, 5-3 en 5-1) te verliezen.

Door de zege van Florida blijft Montreal Canadiens de laatste club uit Canada die kampioen is geworden in deze Noord-Amerikaanse profcompetitie. Dat gebeurde in 1993. Daarna ging de Stanley Cup altijd naar een Amerikaans team. In Canada is ijshockey de populairste sport, met een lange traditie.

Florida stond al tweemaal eerder in de NHL-finale. In 1996 verloren de Panthers met 4-0 van Colorado Avalanche en en vorig jaar met 4-1 van Las Vegas Knights. Maar nu is het dus wel raak voor de club die in 1993 als expansion team debuteerde in de sterkste competitie ter wereld.