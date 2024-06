Wekdienst 25/6: Oranje speelt tegen Oostenrijk • Uitspraak 'Bolle Jos'

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank doet uitspraak tegen de vermoedelijke drugsbaron Jos L, beter bekend als Bolle Jos. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor de smokkel van duizenden kilo's cocaïne en een liquidatiepoging. Hij wordt bij verstek vervolgd, want Jos L. is al jaren spoorloos en is de meest gezochte crimineel. Het OM eist 24 jaar cel tegen hem.

Zondag zijn er in Frankrijk parlementsverkiezingen. En vanavond is een tv-debat tussen de premierskandidaten. President Macron schreef na de Europese verkiezingen onverwacht nationale verkiezingen uit. Zijn partij leed bij de EU-verkiezingen een grote nederlaag. Het radicaal rechtse Rassemblement National won fors.

Het Nederlands Elftal speelt vanavond om 18.00 uur de derde EK-wedstrijd. Oranje neemt het op tegen Oostenrijk. De wedstrijd is natuurlijk te volgen via de NOS op NPO 1, livestreams op onze site en app en op NPO Radio 1.

En André van Duin zit 60 jaar in het vak. Dat wordt gevierd met een jubileumconcert waar onder anderen Meau, Simone Kleinsma, Karin Bloemen en Richard Groenendijk liedjes van Van Duin zingen.

Dit is er vannacht gebeurd:

Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, lijkt onverwachts vrij te komen. Er is een deal gesloten: in ruil voor een schuldbekentenis voor spionage mag hij terugkeren naar zijn thuisland Australië. Assange zou gisterochtend de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten. Hoewel onbekend is waar hij naartoe onderweg is, staat in de deal dat hij later vandaag wordt verwacht bij een rechtbank op afgelegen Amerikaans grondgebied op de Noordelijke Marianen in de Grote Oceaan.

Assange wordt in de VS verdacht van spionage. Er hing hem een gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd voor het publiceren van geheime documenten op het platform. In 2010 publiceerde WikiLeaks een video van Amerikaanse helikopterpiloten in Irak die ongewapende burgers neerschoten. Ook publiceerde het platform de inhoud van honderdduizenden geheime ambtsberichten van Amerikaanse diplomatieke missies over de hele wereld.

Ander nieuws uit de nacht:

Voertuig met daarin 6-jarig Palestijns meisje werd door tientallen kogels geraakt: dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Al Jazeera. Het meisje werd in februari dood gevonden een auto in de Gazastrook. De kogels zouden vanaf een Israëlische tank zijn afgeschoten.

WHO-onderzoek: mentale gezondheid meisjes wordt wereldwijd slechter: veel meisjes in de leeftijd van 11 tot 16 jaar hebben last van onder meer slapeloosheid, hoofdpijn en depressiviteit.

Dode bij brand in woontoren Luik, bewoners met helikopter geëvacueerd: bij een brand in de Belgische stad is een dode gevallen en zijn veertien mensen gewond geraakt.

En dan nog even dit:

Bondscoach Ronald Koeman laat zijn licht schijnen op het EK. Volgens hem maakt Spanje de beste indruk, maar is ook dat team niet onverslaanbaar: