Guten Morgen EURO 2024: Eén, twee of drie voor Oranje? En stelt Engeland opnieuw teleur?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Zin om uit je EK-dip te komen? Dat kan vandaag helemaal. Het was een paar dagen afzien met maar twee EK-wedstrijden op een dag, maar vandaag wordt dat ruimschoots goedgemaakt. Er staan vier wedstrijden op het programma én als klap op de vuurpijl komt Oranje weer in actie.

Doordat Nederland al is geplaatst voor de knock-outfase draait het vanavond in poule D maar om één vraag: wordt het Nederlands elftal eerste, tweede of derde?

Oranje neemt het om 18.00 uur op tegen Oostenrijk, dat ook nog groepswinnaar kan worden. Frankrijk kan die plek ook nog in handen krijgen, als het tegen Polen (18.00 uur) een beter resultaat haalt dan een niet-verliezend Oranje of met grotere cijfers wint dan het Nederlands elftal.

Op papier lijkt de poule winnen ook het gunstigst. De nummer één uit poule D speelt namelijk tegen de nummer twee uit poule F, vermoedelijk Turkije, Tsjechië of Georgië. Het land dat als tweede eindigt in de poule speelt tegen de nummer twee uit groep E: Roemenië, België, Oekraïne of Slowakije.

Eén ding lijkt zeker: niemand wil derde worden in de poule. Dan tref je namelijk de winnaar van groep B, groep C of groep E. De kans is groot dat het dan Spanje (groep B) of Engeland (groep C) wordt.