Verliezen en een mogelijk makkelijkere EK-route? Oranje wil er niets van weten

"Om kampioen te worden, moet je van iedereen winnen", luidt een eeuwenoud voetbalcliché. Maar niets is minder waar. Onderweg naar de mogelijke Europese titel kan het voor Oranje zelfs gunstig uitpakken om van Oostenrijk te verliezen. "We gaan voor de winst", klinkt het.

Ronald Koeman raakt voorzichtig de grasmat van het Olympiastadion in Berlijn aan. Hij kijkt eens goed om zich heen. Dat is lang geleden, beseft hij. "In 1999 was ik assistent-trainer bij FC Barcelona en stuurde Louis van Gaal me hierheen om Hertha BSC te analyseren." Uitslag 1-1.

Een kwarteeuw later betreedt Koeman onder een prachtige, laagstaande zon het toch al zo imposante stadion als bondscoach van Nederland. Oostenrijk wacht. De derde en laatste groepswedstrijd voor Oranje op het EK van 2024. Nederland is al door, toch is de wedstrijd van groot belang.