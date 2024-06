Dode bij brand in woontoren Luik, bewoners met helikopter geëvacueerd

Bij een brand in een woontoren in Luik is één persoon overleden en zijn veertien mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn er slecht aan toe, meldt VRT Nieuws. Inwoners van de toren zijn onder meer met een helikopter van het Belgische leger geëvacueerd.

Het gebouw heeft 28 verdiepingen en is ongeveer 85 meter hoog. De brand brak gisterenochtend door nog onbekende oorzaak uit in een kelder van het gebouw. Volgens Waalse media konden de liften vervolgens niet meer gebruikt worden.

70 brandweerlieden

Ook verspreidde de rook zich snel door het gebouw via leidingen. Hierdoor konden veel bewoners niet meer hun woning verlaten. Om iedereen te kunnen evacueren werden 100 politieagenten en 70 brandweerlieden ingezet.

Met een helikopter werden vijftien mensen in veiligheid gebracht. Zij werden door reddingswerkers aan touwen uit het gebouw gehesen. Ook werden ladderwagens ingezet.

Een deel van de bewoners is opgevangen in een crisiscentrum middelbare school en in hotels en een sporthal. Anderen vonden opvang bij vrienden en familie. Even na middernacht was de brand onder controle.