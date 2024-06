WikiLeaks-oprichter Assange weg uit Britse gevangenis na deal met VS over vrijlating

Stella Assange, de vrouw van Julian Assange die zich al jarenlang inzet voor zijn vrijlating, zegt in een waarschijnlijk gisteren opgenomen video dat de periode dat ze Assange in de gevangenis moet bezoeken "nu ten einde komt". "Ik denk dat Julian tegen deze tijd volgende week vrij is." WikiLeaks-vertegenwoordiger Kristinn Hrafnsson zegt in dezelfde video ook optimistisch te zijn en "dat het nu allemaal heel snel gaat".

Australië: 'Zaak heeft zich al te lang voortgesleept'

Australië probeert de VS al langer te overtuigen om de zaak tegen Assange te laten vallen. In april liet de Amerikaanse president Biden weten te overwegen de zaak tegen Assange in te trekken. Eind maart bepaalde het Britse Hof dat Assange niet uitgeleverd mocht worden aan de VS zolang de VS geen goede garanties zou geven over de behandeling van Assange.

De Australische premier Albanese laat in een eerste reactie weten dat Assange onder begeleiding van de Australische ambassadeur het vliegtuig is ingestapt. Hij zegt verder dat hij wil dat Assange zo snel mogelijk thuis wordt gebracht.

Eerder vannacht zei een regeringswoordvoerder "op de hoogte te zijn dat er een gerechtelijke procedure gepland staat tegen meneer Julian Assange in de Verenigde Staten".

"Omdat die procedures nog gaande zijn, is het niet gepast om verder commentaar te geven." Ook zegt de regering dat premier Albanese altijd duidelijk is geweest. "De zaak van de heer Assange heeft zich te lang voortgesleept en er valt niets te winnen bij zijn voortdurende opsluiting."