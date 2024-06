Zaccagni schiet Italië ver in blessuretijd naar achtste finales, Kroatië bibbert

Italië heeft zich dankzij een doelpunt ver in blessuretijd geplaatst voor de volgende ronde van het EK. Mattia Zaccagni bezorgde de Italianen op de valreep een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië, dat punt was voldoende om beslag te leggen op de tweede plek in groep B.

De Italianen spelen nu in de volgende ronde tegen Zwitserland, die wedstrijd is zaterdag om 18.00 uur. Voor de Kroaten wordt het afwachten, zij kunnen als nummer drie in de groep nog door, maar met twee punten lijkt dat een lastig verhaal te worden. In de andere wedstrijd in de groep won Spanje van Albanië, waardoor de Spanjaarden als eerste doorgaan.

Luka Modric leek de grote man te worden. De 38-jarige sterspeler miste een strafschop, maar zette zijn land even later op een 1-0 voorsprong. Daarmee werd hij de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK.