B-team Spanje is te sterk voor Albanië en helpt Oranje naar achtste finales

Spanje heeft ook het derde en laatste groepsduel op het EK gewonnen. Met een basisopstelling die bijna totaal anders was dan in de vorige groepswedstrijd, had La Roja weinig moeite met Albanië: het werd in Düsseldorf 1-0 door een goal van Ferran Torres.

Met het resultaat is ook het Nederlands elftal geholpen. Oranje zit nu namelijk gegarandeerd bij de beste nummers drie van dit EK, waarmee plaatsing voor de knock-outfase al zeker is.