Hockeysters lijden tegen België eerste nederlaag - zonder gevolgen - in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben maandag voor het eerst in twee jaar een wedstrijd in de Pro League verloren. In Utrecht gingen ze met 1-2 onderuit tegen België.

Voor Oranje ging het duel in sportief opzicht nergens meer om. De ploeg van bondscoach Paul van Ass is nog ongeslagen en verzekerde zich zaterdag al van de eindzege in de wereldwijde hockeycompetitie.

Olympische Spelen

Belangrijker was hoe de hockeysters er met het oog op de Olympische Spelen voor staan. In Colombes, een voorstad van Parijs waar de olympische duels worden gehouden, is België deze zomer één van de tegenstanders in de groepsfase.

Het antwoord is dat Oranje in defensief opzicht nog genoeg te verbeteren heeft. De Belgen creëerden kans op kans, maar stuitten telkens op keepster Anne Veenendaal. De 28-jarige doelvrouw liet daarmee zien waarom coach Van Ass voor haar heeft gekozen als eerste keepster op de Spelen.

Balverlies van beide kanten leverde in de eerste helft een open wedstrijd op. Maar hoewel België de overhand had, was het Oranje dat het eerst profiteerde van de slordigheid.

Na Belgisch balverlies op het middenveld kon Fay van den Elst aan het eind van het tweede kwart vrij onverwachts de openingstreffer binnenschieten (1-0). Bij de overname werd de bal door Felice Albers met de voet meegenomen, maar de arbitrage had het niet gezien.