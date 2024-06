Duitse vader en zoon wilden miljoenen verdienen met afpersen familie Schumacher

Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van het afpersen van de familie van Michael Schumacher. De daders beweerden tegenover werknemers van de familie van de voormalige Formule 1-coureur dat ze belastende informatie over hem hadden.

De twee mannen, een vader (53) en een zoon (30) uit het Wuppertal, wilden volgens Duitse media miljoenen verdienen met de chantage. De daders stuurden als bewijs enkele dossiers naar de familie en dreigden de gegevens op het dark web te plaatsen - het verborgen deel van het internet - als er niet betaald zou worden.

De politie kon achterhalen waar de berichten vandaan kwamen en pakte de twee vorige week op. De vader en zoon zitten voorlopig vast.

Zeven keer wereldkampioen

De 55-jarige Schumacher is een van de succesvolste Formule 1-rijders aller tijden. Hij werd zeven keer wereldkampioen: vijf keer met Ferrari (2000 tot en met 2004) en twee keer met Benetton (1994 en 1995). Hij stopte in 2012 met racen.

Schumacher leeft afgeschermd van de buitenwereld sinds zijn zware ski-ongeluk in 2013, waarbij hij ernstig hersenletsel opliep en lang in coma lag. Hij is niet meer in het openbaar verschenen en zijn familie is er tot dusver in geslaagd zijn privacy te beschermen.

Zijn familie kreeg onlangs nog 200.000 euro smartengeld voor een nep-interview met de Duitse oud-Formule 1-coureur. Weekblad Die Aktuelle kondigde vorig jaar een exclusief interview aan met Schumacher. Dat het interview was gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie stond alleen vermeld in kleine letters onderaan het interview.