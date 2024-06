Mbappé wil spelen tegen Polen: 'Hij wordt elke dag beter'

Kylian Mbappé wil graag spelen in de beslissende groepswedstrijd tegen Polen, zegt de Franse bondscoach Didier Deschamps. Of de Franse aanvaller ook meedoet, is nog maar de vraag. "Tegen Nederland wilde hij ook spelen", temperde zijn trainer de verwachtingen.

Mbappé liep in de eerste wedstrijd van het EK, tegen Oostenrijk, een gebroken neus op. De aanvaller liet zich een dag later een masker aanmeten, waarmee hij zou kunnen spelen. Tegen Nederland, 0-0, kwam hij niet in actie. Maar tegen de Polen is de situatie wel anders.

'Elke dag beter'

"Hij wordt elke dag beter", zegt Deschamps. "Gisteren was hij bij de training, de blauwe plek is verdwenen en hij raakt gewend aan het spelen met een masker", vertelde de bondscoach. Het masker hindert de spits nog wel, maar dat is een kwestie van wennen volgens Deschamps.

In een vriendschappelijk duel met een Duitse jeugdploeg, speelde Mbappé gewoon mee. Hij wist twee keer te scoren. Het resultaat van Frankrijk, dat net als Nederland vier punten heeft na twee wedstrijden, is ook van belang voor eventuele groepswinst van Nederland in groep D.