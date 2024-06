Polen onderzoekt rol Rusland bij grote brand in winkelcentrum

Meubelhandelaar Sylwia Krzyzanowska dacht eerst dat ook haar winkel in vlammen was opgegaan. Vrienden belden om 8 uur in de ochtend dat er een grote brand woedde in het winkelcentrum buiten de Poolse hoofdstad Warschau, waar zij haar meubelzaak heeft.

Er waren direct verdenkingen dat de brand was aangestoken. Ondanks de brandveiligheidsinstallaties in winkelcentrum Marywilska 44 verspreidde het vuur zich zo snel dat er weinig gered kon worden. Kort na de brand deed premier Tusk een vergaande aantijging: hij noemde het "waarschijnlijk" dat Rusland achter de brand zat.

Sabotage?

Het was het zoveelste incident in een Europees land waarbij gedacht wordt aan sabotage en spionage door Rusland en Belarus. In Polen zijn het afgelopen jaar 18 mensen hiervoor opgepakt.

Zo werd in de stad Wroclaw een poging tot brandstichting gedaan bij een fabriek. In april werd een Pool opgepakt die mee zou hebben gewerkt aan een plan om de Oekraïense president Zelensky in Polen te vermoorden. En in Duitsland brandde een wapenfabriek af waar munitie voor Oekraïne werd geproduceerd.