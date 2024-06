Maangruis Chang'e 6 naar aarde: China zit VS op hielen met ruimtesuccessen

Vanuit China worden er positieve berichten gedeeld over het maanprogramma. "En dat moet je dan maar geloven, want we krijgen niets te zien. Maar het feit dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben, is wel veelzeggend. Ze doen gewoonlijk geen beweringen die nergens op gestoeld zijn."

Sterrenkundige en ruimtevaartexpert Marc Klein Wolt, die intensief betrokken was bij een eerdere Chinese maanmissie, zet zelfs voorzichtig zijn geld op China. "Om meerdere redenen. Het belangrijkste is dat dit voor China een kwestie van nationale trots is. Ze mogen niet falen. Gezichtsverlies wordt daar als veel erger ervaren dan hier. Daarom geven ze ook allemaal 100 procent en dat verklaart deels het succes van hun ruimtemissies tot nu toe."

De tweede reden is dat het Chinese maanprogramma nationaal wordt geleid en er een vast budget is. In de VS is het iedere vier jaar weer afwachten of er geld beschikbaar wordt gesteld door het Congres. "En het Chinese programma is flexibel. Bij elke missie kan iets misgaan, maar in China hebben ze altijd een plan B."