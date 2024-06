OM in hoger beroep tegen alle verdachten moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straffen voor alle negen verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank Amsterdam legde eerder deze maand celstraffen tot 28 jaar op.

Het OM had voor drie verdachten - de schutter, chauffeur en 'moordmakelaar' - een levenslange gevangenisstraf geëist. Voor de zes overige verdachten had het OM gevangenisstraffen variërend van 3 tot 21 jaar geëist.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam, na een bezoek aan de tv-studio van RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

De rechtbank benadrukte bij de uitspraak op 12 juni dat de straf levenslang ook echt levenslang is, en dat er daarom "uiterst behoedzaam" mee wordt omgegaan. Voor de drie verdachten vond de rechtbank levenslang geen passende straf, omdat het gaat om één moord en omdat de verdachten nog niet eerder zijn veroordeeld voor moord.