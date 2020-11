Plan voor schaatskalender ligt op tafel, niet iedereen is enthousiast

De NK afstanden waren het eerste coronaproof schaatstoernooi in Heerenveen. En als het aan Sven Kramer ligt ook niet het laatste van deze winter. "Ik hoop dat het een vruchtbaar weekeinde is geweest voor nog vele weekeinden. Dit was een goede test."

Thomas Krol geeft zijn bosje bloemen maar even af aan Kjeld Nuis. Jezelf een medaille omhangen terwijl je al een boeket in de hand hebt, dat is toch wat ingewikkeld, zelfs als je tweevoudig Nederlands kampioen bent.

Mits de overheid toestaat dat dergelijke evenementen doorgaan. "Wij acteren op wat mag", zegt Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB. "Zolang er geen andere berichten zijn, gaan we verder. Als de maatregelen veranderen, moeten we ons daaraan aanpassen."

"Als het goed is, gaat de ISU er snel over besluiten. We hopen op een positief besluit. Als ze hebben meegekeken, hebben ze gezien dat we het kunnen", stelt De Haan.

In het ijsstadion waar in februari 2022 wordt gestreden om olympische titels moeten de WK afstanden worden afgewerkt, het hoogtepunt van dit schaatsseizoen. De voorspoedig verlopen NK van afgelopen weekeinde moet worden gezien als volgende stap in de richting van dat plan, hoopt KNSB-directeur Herman de Haan.

De KNSB had gehoopt de komende maanden een zogenaamde schaatsbubbel te creëren in Heerenveen voor de eerste serie wereldbekers. Het plan sneuvelde, maar er is een nieuwe opzet.

Het toenemende aantal besmettingen en de manier waarop met het coronavirus wordt omgegaan, maken bondscoach Johan de Wit niet enthousiast. "Als je ziet wat er in Europa gebeurt, er worden niet eens mondkapjes gedragen, in de supermarkt lopen mensen tegen je aan. Dan zit je hier volledig veilig. Mijn rijders staan er niet om te springen naar Europa te gaan."

Ook Kramer gelooft in het plan. "Ik denk dat het kan. Het is belangrijk dat we rijden, maar niet ten koste van de gezondheid." Over dat laatste punt zijn er in Japan zorgen. Want afreizen naar Heerenveen voor een veilige bubbel zien ze eigenlijk helemaal niet zitten.

De Wit: "Het is hier eigenlijk heel goed onder controle. We kunnen overal naartoe, maar de temperatuur wordt overal gemeten, in de hotels krijgen we handschoenen en overal dragen we een mondkapje. Ondanks dat het hier niet echt is, wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat het er ook niet komt."

'Waarom wereldbekers rijden?'

Ook bij het soort wedstrijden in Heerenveen zet De Wit zijn vraagtekens. "Het ligt eraan wat er te halen valt, maar voor ons is het niet interessant. Ergens begrijp ik ook niet helemaal waarom we nog een paar wereldbekers moeten rijden."

"Ik zou zeggen: breng het WK sprint en het WK allround terug, dan heb je drie WK's. Dan maak je echt nog iets van het seizoen."