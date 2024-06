Brouwer op Mallorca net niet opgewassen tegen routinier Fognini

Gijs Brouwer heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi op Mallorca een nederlaag geleden tegen Fabio Fognini. De Nederlandse nummer 190 van de wereld moest in twee lange sets buigen voor de ervaren Italiaan (ATP-97): 6-7 (4), 6-7 (5).

Brouwer, tot het hoofdtoernooi toegelaten als lucky loser na de afzegging van Jordan Thompson, kende een moeizame openingsgame, waarin hij tot tweemaal toe een breekpunt moest zien weg te werken.

Fognini keek op 3-4 tegen een nog grotere klus aan. De game ervoor was de Italiaan op het verkeerde been gezet door Brouwer, waarbij hij ietwat weggleed en er een pijnlijke grimas op zijn gezicht verscheen.

Penarie

De game erop begon hij prompt met twee dubbele fouten, waarna Brouwer zelfs op 40-0 kwam. Een paar puike services later, waaronder twee aces, had Fognini zich uit de penarie geslagen. In de tiebreak profiteerde de 37-jarige routinier optimaal van een paar slordigheden van zijn Nederlandse opponent.

Brouwer, die onlangs op het gras van Rosmalen stuntte met een zege op Adrian Mannarino (op dat moment ATP-21), bleek niet onder de indruk en begon met een break, de eerste van de wedstrijd. Maar hij had niet zo gek lang plezier van dat voordeeltje en dat had hij deels aan zichzelf te danken: op breakpoint tegen miste hij een smash.

Vanaf 2-2 kwamen beiden heelhuids door hun opslagbeurten, waarna andermaal een tiebreak volgde. En weer toonde Fognini zich daarin net wat uitgekookter dan zijn 28-jarige opponent: op het derde matchpoint trok hij de partij na een knappe reddingsactie naar zich toe.