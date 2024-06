Van Rijthoven al in eerste kwalificatieronde onderuit op Wimbledon

Tim van Rijthoven is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi op Wimbledon achtergebleven. De 27-jarige tennisser, die twee jaar geleden de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Londen haalde, boog na een gewonnen eerste set in drieën voor de Japanner Yasutaka Uchiyama (ATP-203): 7-6 (6), 6-7 (3), 1-6.

Mede dankzij negen aces en 26 winners - cijfers waaraan zijn tegenstander niet kon tippen - won Van Rijthoven de eerste set via de tiebreak.

In set twee waren de verschillen kleiner en moest andermaal een tiebreak de beslissing brengen. Daarin leverde Van Rijthoven al snel twee servicepunten in, averij die hij niet meer wist weg te werken.

Pijp leeg

Vervolgens bleek de pijp leeg bij de Brabander, die onlangs in Rosmalen na vijftien maanden blessureleed zijn rentree maakte op de tennisbaan. Zo kwamen er geen aces meer van zijn racket tegen de steeds beter spelende Uchiyama, maar wel tien onnodige fouten.

Twee jaar geleden verraste Van Rijthoven door de finale te halen en daarin te winnen van Daniil Medvedev en op Wimbledon een set tegen latere toernooiwinnaar Novak Djokovic te pakken.