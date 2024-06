Opdrachtgever vergismoord dj Latumahina moet 25,5 jaar de cel in

Noureddine H., opdrachtgever voor de vergismoord waarbij de Amsterdamse Djordy Latumahina overleed, moet 25,5 jaar de gevangenis in. Dat besloot de rechtbank Amsterdam vandaag.

Bij de moord in 2016 werd de 31-jarige dj Latumahina onterecht aangezien voor drugscrimineel Gino M. Die moest in opdracht van H. worden doodgeschoten. Gino M. en Latumahina reden in dezelfde auto en woonden in hetzelfde gebouw in Amsterdam-West.

Schutters openden op 8 oktober 2016 het vuur op de auto met daarin de dj en zijn gezin, toen hij bij hun appartement wilde parkeren. De dj overleed direct. Zijn vriendin raakte ernstig gewond en blijvend verlamd. Hun 2-jarige dochtertje zat achterin en bleef ongedeerd.

De straf voor H. is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie: 29 jaar en negen maanden. H. stond ook terecht voor het beramen van een moordaanslag op crimineel Naouafal 'Noffel' F., maar daarvan is hij vrijgesproken. Wel is er volgens de rechtbank genoeg bewijs dat H. een criminele organisatie aanstuurde. Hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Als laatste veroordeeld

H. stond als laatste terecht voor de moord op 8 oktober 2016. De afgelopen jaren werden al zeven anderen veroordeeld voor betrokkenheid bij de schietpartij. Schutter Djurgen W. kreeg in 2018 een gevangenisstraf van dertig jaar. Andere betrokkenen kregen straffen tot 26 jaar opgelegd.

H. werd in mei 2021 aangehouden in Spanje. Hij zat daar ondergedoken en werd al een tijdlang in de gaten gehouden door de lokale politie. H. heeft betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. "Ik ben het niet", zei hij vorig maand. "Dus ik kan ook niet meer zeggen dan ja of nee."