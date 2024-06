Podcast De Dag: China op de linkerbaan naar de maan

Morgen landt een capsule met maangruis in de woestijn in China. De Chinese maanlander Chang'e 6 verzamelde stof en stenen vanaf de achterkant van de maan. Een kant die we niet goed kennen. Daarmee heeft China een primeur in de spacerace. En dat zet de VS onder druk.

De twee landen willen allebei als eerste weer een mens op de maan zetten. Maar er is in 55 jaar tijd, toen de eerste man op de maan liep, veel veranderd. Ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonnenborgh en oud-directeur van museum Space Expo Rob van den Berg vertelt in podcast De Dag over de ambities van de landen in de maanrace.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie: Marco Geijtenbeek

Redactie: Anouk Kantelberg