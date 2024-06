Vrees voor escalatie Israël-Hezbollah: 'Eén misrekening kan rampzalig zijn'

Internationaal groeien de zorgen over een escalatie in het conflict tussen Israël en de Libanese Hezbollah-beweging. De Amerikaanse topgeneraal Brown waarschuwt dat de VS Israël niet kan beschermen als de oorlog met Hezbollah zich uitbreidt. EU-buitenlandchef Borrell denkt dat dat risico met de dag groter wordt.

"We staan aan de vooravond van een uitbreiding van de oorlog. Eén overhaaste beslissing of misrekening kan een catastrofe teweegbrengen die ieders voorstellingsvermogen te boven gaat", aldus Borrell. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock noemde de situatie "meer dan zorgelijk" en wil zo snel mogelijk naar Libanon om te helpen de situatie te de-escaleren.

Netanyahu: nieuwe fase

Al sinds de terreuraanslag door Hamas van 7 oktober zijn er beschietingen tussen Israël en Hezbollah, een bondgenoot van Hamas. Maar afgelopen tijd zijn de aanvallen in hevigheid toegenomen. Gisteren raakte een Israëlische militair zwaargewond door een drone-aanval op een legerbasis.

De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat de fase van zware gevechten tegen Hamas in Gaza bijna voorbij is en dat dit betekent dat manschappen verplaatst kunnen worden naar de grens met Libanon. "In de eerste plaats voor defensieve doeleinden", zei hij, maar ook zodat tienduizenden gevluchte Israëliërs weer naar huis kunnen.

Netanyahu's woorden volgen op dreigende woorden van minister Katz van Buitenlandse Zaken. "We komen heel dicht bij het moment waarop we besluiten de spelregels tegen Hezbollah en Libanon te veranderen", schreef hij op X. "In een totale oorlog zal Hezbollah worden vernietigd."