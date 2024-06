Hoe de Albanese bondscoach Sylvinho het leven van een losbandige Nederlander redde

"We wisselden ze af, maar in de belangrijkste wedstrijden speelde Gio", aldus Ten Cate. "Dat was ook zo in de Champions League-finale van 2006. Later heeft Sylvinho nog wel de finale van 2009 gespeeld en gewonnen, maar toen waren wij al weg. Een ding weet ik nog wel: hij was heel erg met religie bezig."

Sylvinho bracht het evangelie in de kleedkamer van Barcelona. En ook daarbuiten. "Hij organiseerde bijeenkomsten bij hem thuis om over de Bijbel te praten en nodigde dan ook vaak bekende voorgangers uit", vertelt De Bos.

"In het begin dacht ik: wat doen al die mensen toch raar met die handen in de lucht? Maar doen we niet hetzelfde in Camp Nou, maar dan voor Messi?"