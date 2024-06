Geen speciale wedstrijd voor Trauner tegen Nederland, blessure houdt hem aan de kant

Na afloop zei Trauner dat hij hoopte het duel met Nederland te kunnen halen, maar dat lukt nu niet.

Trauner stond het afgelopen seizoen ruim drie maanden aan de kant bij Feyenoord door een knie- en hamstringblessure. Hij klom met Oostenrijk op het EK naar de derde plaats van de poule, met één punt minder dan Frankrijk en het Nederlands elftal.

Zirkzee mogelijk ook afwezig

Het is ook nog de vraag of Joshua Zirkzee de wedstrijd van dinsdagavond haalt. De later aangesloten spits heeft maandag de training van het Nederlands elftal overgeslagen vanwege ziekte.

Het is nog niet duidelijk of hij met de selectie meereist naar Berlijn, waar dinsdagavond de aftrap om 18.00 uur is.