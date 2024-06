Dorpssuper dreigt in problemen te komen door verlies tabaksverkoop

Nu mag het nog, tabak verkopen vanuit zijn kleine supermarkt. Maar over een week mag eigenaar Henk Hoeve geen sigaretten, vapes of andere tabak-gerelateerde producten meer verkopen in zijn winkel. En dat heeft gevolgen voor de inkomsten van Hoeve en zo'n 500 andere supermarkten in kleine dorpen. Zij raken mogelijk in financiële problemen.

Hoeve is eigenaar van de enige supermarkt in Gasselternijveen, een dorp met zo'n 1850 inwoners in Drenthe. Voor een andere supermarkt moeten mensen 10 minuten met de auto naar Stadskanaal rijden. Over het hele land zijn er 574 dorpen en steden met één supermarkt, meldt marktonderzoeker Locatus.

Hoewel de supermarktondernemers begrijpen dat het verbod op tabaksverkoop vanwege gezondheidsoverwegingen wordt ingevoerd, zien zij ook de negatieve gevolgen ervan.

Eigen tabakszaak bij supermarkt

Zoals ondernemer Hoeve. Hij is voor zo'n 20 procent van zijn omzet afhankelijk van tabakswaren. Maar dat is niet het enige. Hij verwacht dat als de rokende consument verderop sigaretten haalt, die persoon daar ook aanvullende boodschappen doet. "Ik verlies misschien dan nog eens 10 procent omzet aan bijverkoop."

Dat zou het einde van zijn supermarkt kunnen betekenen. Om dat scenario af te wenden, heeft hij een tabakszaak naast zijn supermarkt geopend. "Wat mij betreft moet morgen iedereen stoppen met roken. Maar we hopen door deze winkel de klanten hier op het dorp te houden."

Door de invoering van het verbod verdwijnen 4800 sigarettenverkooppunten in supermarkten, maar daar komen zo'n 75 tabakszaken vlak bij supermarkten voor terug, laat Locatus weten.