Zirkzee is 'ziekjes' en is onzeker voor wedstrijd tegen Oostenrijk

Joshua Zirkzee heeft vandaag de training van het Nederlands elftal overgeslagen. Hij is "ziekjes", laat de KNVB weten. Het is nog niet duidelijk of hij meereist naar Berlijn, waar Nederland morgen tegen Oostenrijk speelt.

De rest van de selectie van Oranje is wel fit. Zirkzee werd kort voor het toernooi opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, maar maakte dit EK nog geen speelminuten. In de spits concurreert Zirkzee met Memphis Depay, Wout Weghorst en Brian Brobbey.

De wedstrijd tegen Oostenrijk wordt morgen om 18.00 uur gespeeld. Een punt is voor Nederland genoeg voor de tweede plek in de poule.