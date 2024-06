Zeker zestien doden bij brand in lithiumbatterijfabriek Zuid-Korea

Bij een grote brand in een lithiumbatterijfabriek in Zuid-Korea zijn zeker zestien mensen omgekomen en twee mensen zwaargewond geraakt. Ook zijn er enkele vermisten, meldt de lokale brandweer. Inmiddels is het vuur grotendeels uit.

De brand brak uit rond 10.30 uur lokale tijd in een fabriek in de stad Hwaseong, zo'n 45 kilometer ten zuiden van Seoul. Volgens de brandweer ontstond het vuur toen een aantal batterijen explodeerde in een opslag met zo'n 35.000 stuks. Op dat moment waren er ongeveer honderd werknemers in het pand aanwezig.

Het was volgens de brandweer aanvankelijk moeilijk om het vuur te bestrijden "vanwege de angst voor nieuwe explosies". Deze explosies leidden ook tot een snelle verspreiding van het vuur. Omdat lithium heftig reageert op water, moest de brandweer droog zand gebruiken.

Wat de ontploffing heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk.