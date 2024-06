NS-conducteur loopt langs stations in heel Nederland als actie tegen agressie

Hoofdconducteur Priscilla van Barlingen is vanochtend in Den Helder begonnen aan een ruim 500 kilometer lange wandeltocht. Ze loopt in haar vakantie van station naar station om aandacht te vragen voor de toenemende agressie tegen treinpersoneel.

"Gister ben ik nog uitgescholden door acht jongens die geen kaartje hadden. Gescheld, gedreig, het is aan de orde van de dag", zegt Van Barlingen voor aanvang van haar actie tegen omroep NH. Van Barlingen eindigt haar wandeltocht, die onder meer langs Amersfoort, Zwolle en Tilburg voert, na drie weken op Den Haag Centraal.

1042 meldingen

Vorig jaar werden er 1042 gevallen van agressie tegen spoorpersoneel gemeld, 8 procent meer dan in 2022. Het was het derde jaar op rij dat het aantal meldingen steeg. Van Barlingen loopt daarom een halve kilometer voor elke keer dat een collega in 2023 is uitgescholden, bedreigd, bespuugd of geslagen.

Toch wil ze ondanks de toenemende agressie absoluut geen andere baan. "Het is nog steeds de mooiste baan die er is. En dat moet ook zo blijven. Daarom doe ik dit."

Treinen stil

Afgelopen april werden vrijwel alle treinen, bussen, trams en metro's in Nederland drie minuten lang stilgezet. Die actie volgde op de ernstige mishandeling van een conducteur in een dubbeldekkertrein.

Volgens spoorwegvakbond VVMC werd de vrouw van een trap gegooid, geschopt en geslagen. Ook een machinist kreeg klappen.