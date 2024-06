Opnieuw geen Tour de France voor Lidl-Trek-renner Mollema

Net als vorig jaar ontbreekt Bauke Mollema op de deelnemerslijst van Trek-Lidl voor de Tour de France, die zaterdag in het Italiaanse Florence van start gaat. De Groninger was sinds 2011 twaalf keer op rij van de partij geweest en reed in 2022 zijn vooralsnog laatste Ronde van Frankrijk.

Naast de 37-jarige Mollema ontbreekt ook de Engelsman Tao Geoghegan Hart op het appel. De beoogd kopman, winnaar van de Ronde van Italië in 2020, liep bij een val in het Critérium du Dauphiné een gebroken rib op en ondervindt daar nog te veel hinder van.

Pedersen en Ciccone

Lidl-Trek, de ploeg van sportdirecteur Steven de Jongh waar ook de Nederlandse renners Daan Hoole en Sam Oomen onder contract staan, vertrekt nu met de Deen Mads Pedersen en de Italiaan Giulio Ciccone als speerpunten.

Pedersen, dit seizoen zegevierend in onder andere Gent-Wevelgem en de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné, won in 2022 en 2023 al een Touretappe, terwijl Ciccone vorig jaar de bolletjestrui veroverde.