Man overleden na schietpartij op straat in Eindhoven

De man die gisteravond op straat in Eindhoven werd neergeschoten, is overleden. De politie onderzoekt nog wie de man is.

Het slachtoffer werd rond 19.30 uur in stadsdeel Woensel neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht en overleed daar.

Ongeveer een kilometer vanaf de plek van de beschieting vond de politie volgens Omroep Brabant een vermoedelijke vluchtauto. De inzittenden zouden er te voet vandoor zijn gegaan.

De politie arresteerde kort na de beschieting twee verdachten, maar er zouden mogelijk nog meer mensen bij de beschieting betrokken zijn. Agenten zochten 's avonds onder meer met speurhonden in de wijk. Ook werd een politiehelikopter ingezet.