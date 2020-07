Recordexport Nederlandse uien door mislukte oogsten in buitenland

Nog nooit gingen zo veel Nederlandse uien de wereld over als afgelopen seizoen. Er werd tot begin juni voor 1.159.000 ton aan uien geëxporteerd. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie GroentenFruit Huis. Oorzaak zijn misoogsten in andere landen die veel uien telen.

Als je de totale uienexport in vrachtwagens zou stoppen, zou je er 45.000 nodig hebben gehad, zegt Gijsbrecht Gunter, die een groot deel van de Nederlandse uienhandelaren vertegenwoordigt. "Als je die hemelsbreed van Zierikzee bumper aan bumper zou zetten dan kom je uit voorbij Milaan." Hij voegt eraan toe dat de meeste uien niet per vrachtwagen, maar per schip worden afgevoerd.

Vermoedelijk wordt het record nog wat hoger, want de exportcijfers gaan maar tot begin juni. In totaal verwacht de sector 1.170.000 ton te exporteren. Het vorige Nederlandse record stond op 1.050.000 ton uien. Dat was een paar jaar geleden.

2 uien per persoon per dag

De vraag naar uien groeit al langer door de toename van de wereldbevolking. Vooral waar de bevolking snel groeit, in bijvoorbeeld Afrika, groeit de vraag naar uien, zegt Gunter. "Daar worden veel uien gegeten. In Nederland eten we zo'n 7 kilo per jaar, in Afrika is dat gemiddeld 35 kilo. Dat zijn iets van twee kleine uien per dag per persoon."

De Nederlandse export steeg dit jaar extra snel doordat de oogst in andere landen waar veel uien worden geteeld mislukte. Het gaat bijvoorbeeld om Brazilië en India. "India is normaal een grote concurrent, maar vanwege hevige regenval viel de oogst tegen en waren er zelfs voor de eigen bevolking te weinig uien."

De boeren kregen door de hoge vraag ook een goede prijs. "Dat was wel nodig ook na het dramatische jaar ervoor. 2018 was enorm droog waardoor we, zeker op Schouwen-Duiveland, nauwelijks oogst hadden. 2019 was ook droog, maar toen was de structuur van de grond beter", zegt uienteler Gillis Klompe uit Dreischor tegen Omroep Zeeland.