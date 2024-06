Tour finisht rond Middellandse Zee, de thuishaven van het halve peloton

Binnen het vrouwenpeloton is er nog geen migratiegolf gaande. Annemiek van Vleuten, net gestopt, verklaart waarom zij de keuze maakte om niet naar het buitenland te trekken. "Ik heb weleens in een jaar 250 dagen in het buitenland gezeten, maar ik vond het wel goud waard dat Wageningen altijd mijn thuis is geweest."

"Ik heb wel vaak de vraag gekregen - ik moest me soms bijna verantwoorden zelfs - waarom ik nog in Nederland woonde en niet in Andorra of Monaco."

"Maar altijd als ik in het buitenland was, trainde ik op hoogte. En daarbij vond ik het wel heel verfrissend om steeds een verschillende locatie uit te kiezen. Van Colombia tot Tenerife tot Livigno. Dat heb je niet als je ergens in het buitenland gaat wonen. Dan zit je bijna vast aan één locatie. En áls ik op hoogte ging, dan ging ik drie weken knallen. Dan was dat een focusmoment. Dat is anders als je er al woont."

Kwestie van tijd

Zaakwaarnemer Van Dongen verwacht echter dat het vrouwenpeloton niet lang achter zal blijven. Demi Vollering woont al in Zwitserland, zij het niet met de fiscus als voornaamste reden.

"Ik denk dat dat een kwestie van tijd is, eerlijk gezegd", aldus Van Dongen. "Momenteel is het tussen mannen en vrouwen qua salaris nog een verhouding van één staat tot acht, maar bij het verder volwassen worden van het vrouwenwielrennen zal daar ook een ontwikkeling in plaatsvinden."