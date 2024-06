Man (20) overleden die werd overvaren door boot op Westeinderplassen

De man die gisteren werd overvaren op de Westeinderplassen in Kudelstaart, is 's avonds in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer is een man van 20 uit De Lier in het Westland.

Hij werd rond 17.00 uur met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door een boot was overvaren. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie wil niet zeggen wat het slachtoffer op het water deed. De politie deed ter plekke urenlang onderzoek na het incident.

De 21-jarige bestuurder van de boot is aangehouden. Het gaat om een man uit Aalsmeer, schrijft omroep NH. Hij zit nog vast.