Yang verovert eerste majortitel: 'Langste 18 holes die ik ooit heb gespeeld'

Amy Yang heeft haar eerste majortitel behaald. De 34-jarige Zuid-Koreaanse, die de afgelopen jaren meermalen net naast de hoofdprijs had gegrepen, was de beste op het PGA Championship in Sammamish, in de Amerikaanse staat Washington.

Yang begon als koploper aan de laatste ronde, stond na 15 holes op -3 en niets leek haar nog van de winst af te kunnen houden.

75ste majortoernooi

Het werd nog even penibel na een bogey op 16 en een dubbele bogey op 17, maar de concurrentie profiteerde niet. Ko Jin-young, Miyu Yamashita en Lilia Vu bleven op drie slagen steken.

"Ik heb wel eens gedacht: ga ik ooit nog eens een major winnen voor ik met pensioen ga?", bekende Yang na de goede afloop. Het PGA Championship was haar 75ste majortoernooi. "Dit waren de langste 18 holes die ik ooit heb gespeeld."