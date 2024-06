Botbreuken in gezicht en hersenschudding Hongaarse speler Varga

De Hongaarse aanvaller Barnabás Varga heeft diverse botbreuken in zijn gezicht en een hersenschudding opgelopen na een botsing met de Schotse keeper Angus Gunn in het EK-duel van zondagavond.

De voetballer van Ferencváros moet mogelijk een operatie ondergaan, meldt de Hongaarse voetbalbond. Varga verblijft in een ziekenhuis in Stuttgart.

In de 68ste minuut ging de 29-jarige Varga naar de grond na een harde botsing met de Schotse doelman. Teamgenoten gebaarden gelijk naar de kant dat het ernstig was en hulpverleners kwamen het veld op. Hij bleef enkele minuten roerloos liggen op het gras.

Medici en spelers zorgden er met doeken voor dat de situatie niet zichtbaar was. Daarna werd hij onder luid applaus per brancard afgevoerd. De Hongaarse bond wist zondagavond al snel te melden dat de voetballer in 'stabiele' toestand verkeerde.

'Hulpverlening moet sneller'

Ploeggenoot en aanvoerder Dominik Szoboszlai bekritiseerde de hulpverlening op het veld. Het duurde naar zijn mening veel te lang voordat het ambulancepersoneel het veld op kwam.

"Ik weet niet of het protocol inhoudt dat mensen niet het veld op mogen als er hulp nodig is, want dan moet er iets veranderen. De hulpverlening moet veel sneller", zei de speler van Liverpool op Magenta TV.

Szoboszlai: "Ik kan er beter niet over praten, want ik was als een van de eersten bij hem en was zelf geschokt. Ik heb geprobeerd hem op zijn zij te leggen, wat eigenlijk het beste is in zo'n situatie. Hij kon niet goed ademen."

In de wedstrijd vol wisselende emoties won Hongarije uiteindelijk diep in blessuretijd met 1-0 van Schotland. De Hongaren moeten nu hopen dat drie punten in combinatie met een doelsaldo van -3 genoeg is om tot een van de vier beste nummers drie te behoren. De Schotten zijn definitief uitgeschakeld.