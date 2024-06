Opnieuw onlusten in Nieuw-Caledonië na vastzetten separatisten in Frankrijk

Nieuw-Caledonië ligt in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië. In mei kwamen leden van de inheemse bevolkingsgroep de Kanaken in opstand tegen een plan voor een aanpassing van het kiessysteem. Die zou de invloed van de uit Frankrijk afkomstige inwoners op het bestuur vergroten, ten koste van de invloed van de Kanaken.

Na maanden van vreedzaam protest tegen de hervorming sloeg de sfeer in mei om. Er braken onlusten uit waarbij negen mensen omkwamen. De Franse regering kondigde de noodtoestand af en stuurde 600 extra agenten. President Macron schortte de hervorming van de kieswet op, maar hij werd niet ingetrokken. Het bleef daarna onrustig op de eilandengroep.