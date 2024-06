Bijzonder weerfenomeen in de lucht: lichtende nachtwolken

Lichtende nachtwolken bevinden zich dus heel hoog in de lucht en ze zijn bij helder weer te zien als je naar het noorden of noordwesten kijkt. Het gaat dan om ongeveer een half uur na zonsondergang of een half uur voor zonsopkomst.

Blauw of zilverkleurig

Deze wolken zijn vrij zeldzaam en komen in de zomermaanden maar een paar keer per jaar voor. En soms zijn ze een heel jaar niet te zien. Ze moeten daardoor ook niet worden verward met gewone wolken die door bijvoorbeeld maanlicht worden verlicht. Die wolken zijn vaak melkkleurig terwijl lichtende nachtwolken een blauwe of zilverkleurige gloed hebben.

En cirruswolken, die op ongeveer 6 tot 12 kilometer in de lucht voorkomen, zijn meestal geel, oranje of roze gekleurd als de zon ze verlicht.