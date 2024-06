Economische krimp groter dan eerder gedacht

De economie staat er slechter voor dan eerder werd gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de omvang van de economie van het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw berekend en ziet een krimp van 0,5 procent ten opzicht van het kwartaal daarvoor. Eerder berekende het CBS een krimp van 0,1 procent.

De tegenvaller wordt vooral verklaard door de export, die het slechter doet dan verwacht. De Nederlandse uitvoer van goederen hangt sterk samen met de ontwikkeling van de Europese industrie, waar het al een tijd lang niet goed mee gaat. De bijstelling heeft ook te maken met een herziening van de rekenmodellen.

Het totale beeld van het economie blijft gelijk, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: "We zagen een economische piek in het voorjaar van 2022. Sindsdien zien we het beeld van stagnatie of lichte achteruitgang. Dat beeld is niet opeens veranderd."