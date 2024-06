Guten morgen EURO 2024: stressduel tussen nummer drie van WK en Europees kampioen

Nog voordat die wedstrijden gespeeld worden, spreekt bondscoach Ronald Koeman het land en de pers toe op een persconferentie voor de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk. Via een livestream te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

Op wie moeten we letten?

Luka Modric (38) kan vanavond zomaar eens zijn laatste wedstrijd op een EK spelen. Als Kroatië verliest, gaan de Kroaten naar huis en dan is het maar de vraag of je de 38-jarige spelmaker op het middenveld nog eens terugziet op een EK - of überhaupt op een eindtoernooi. Al ziet Modric dat zelf overigens best gebeuren.

Let op Modric, dus. Voor het geval dat hierna niet meer kan. Maar kijk ook eens een linie daarachter, waar de bejubelde verdediger Josko Gvardiol de stellingen bewaakt.

Gvardiol was het nieuwe, grote talent dat doorbrak op het WK in Qatar van 2022. Mede door zijn stevige werk als mandekker bereikte Kroatië de halve finales van het WK en versloeg het Marokko in de strijd om plek drie.