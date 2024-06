"We zijn groeiende...", zegt aanvoerder Van Dijk, na compliment van Duits jongetje

Geen speler van het Nederlands elftal heeft internationaal zo'n hoog aanzien als Van Dijk en dat komt niet alleen door zijn ratings in de bekende videogame. In 2019 won hij met Liverpool de Champions League, in 2020 de titel in de Premier League.

Nu is voor Van Dijk het moment om het in Oranje laten zien. Bij het WK in Qatar zat hij minder in zijn vel en hij was niet de enige. De aanvoerder kreeg kritiek, van onder anderen Marco van Basten. Daarbij kwam dat hij minder gelukkig was in het systeem met vijf verdedigers van bondscoach Louis van Gaal.

'Hij is teruggekeerd naar het toppunt van zijn kunnen'

Na dat moeizame WK met Oranje en ook een moeizaam jaar bij Liverpool toonde Van Dijk dit seizoen weer regelmatig zijn immense waarde. In februari leidde hij Liverpool naar een prijs, de League Cup.

Met een kopbal in de 118de minuut kopte hij de Reds naar de zege op Chelsea. "Van Dijk beleeft zijn legacy-moment", schreef de Britse krant The Sun. "Hij is teruggekeerd naar het toppunt van zijn kunnen", stelde Sky Sports. "Een monster."

In maart volgde in de competitie een ijzersterk optreden tegen Manchester City-spits Erling Haaland. "Haaland is misschien wel de beste spits ter wereld, maar ik denk dat Van Dijk een betere centrale verdediger is dan dat Haaland een spits is", zei oud-Liverpool-speler Jamie Carragher.