Vijftien politiemensen en priester slachtoffer aanslag Dagestan

Het dodental van de grootschalige aanval van gisteravond in de Russische deelrepubliek Dagestan is verder gestegen. Dat heeft de gouverneur van de regio, Sergej Melikov, gezegd. Volgens hem zijn er zeker vijftien politieagenten en meerdere burgers slachtoffer geworden van de aanslag, onder wie een priester.

Of Melikov ook doelt op gewonden laat hij in het midden, maar volgens persbureau Interfax gaat het om dodelijke slachtoffers.

Gewapende mannen openden volgens de autoriteiten vrijwel tegelijkertijd het vuur op twee Russisch-orthodoxe kerken, een synagoge en een politiepost in de hoofdstad Machatsjkala en in de stad Derbent, aan de Kaspische Zee. Het was gisteren pinksteren in de orthodoxe kerk.

Bij de aanval werd ook brand gesticht in een kerk en synagoge, beide zijn goeddeels uitgebrand. Het was tot laat in de avond onrustig; in zowel Machatsjkala als Derbent werd een klopjacht gehouden op de daders. Tot diep in de nacht werden schoten gehoord. Er zouden zes aanvallers zijn gedood. Het is niet duidelijk of er vanochtend nog naar meer aanvallers wordt gezocht.

Ooggetuigen zagen hoe mannen het vuur openden in Machatsjkala: