Dode gevonden na noodweer Zwitserland, nog twee mensen vermist

In Zwitserland is het lichaam gevonden van een man die werd vermist na een aardverschuiving. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in een rivier.

De aardverschuiving ontstond na noodweer en trof een dorpje in het kanton Graubünden, in het zuidoosten van het land. Er worden nog altijd twee mensen vermist. Sinds zaterdag wordt naar hen gezocht met onder meer graafmachines, speurhonden, drones en helikopters.

Veel regen

Volgens de hulpdiensten is de kans klein dat ze nog levend worden teruggevonden. De zoekactie moest in de nacht van zaterdag op zondag worden gestaakt vanwege de hevige regenval.