Dakloze man brengt gevonden portemonnee met bijna 2000 euro naar politiebureau

In Amsterdam heeft een dakloze man een onderscheiding en een cadeaubon gekregen van de politie. De man had een portemonnee met daarin bijna 2000 euro gevonden en die naar het politiebureau gebracht.

"Omdat wij vinden dat eerlijkheid beloond moet worden, kreeg hij van ons een 'zilveren duim', die wij maar af en toe geven aan burgers en een cadeaubon van 50 euro", schrijft een agent van het bureau Burgwallen in het centrum van Amsterdam op Instagram.

'Altijd terugbrengen'

In een video op sociale media zegt de man dat hij de portemonnee vond toen hij lege blikjes aan het verzamelen was in een trein op Amsterdam Centraal. "Altijd als je iets vindt, breng het gewoon terug, ongeacht je situatie", zegt hij in de video. "Misschien heeft de eigenaar van de portemonnee werk voor me, je weet maar nooit wat voor mogelijkheden hieruit komen."

In de portemonnee zaten geen pasjes of iets anders waarmee de identiteit van de eigenaar kon worden vastgesteld. Als de eigenaar de portemonnee binnen een jaar niet komt ophalen, gaat het geld naar de eerlijke vinder.