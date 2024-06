Hongarije schiet Schotland naar huis, schrik om aanvaller Varga na botsing

Na het uitvallen van Varga waren de Schotten nog een keer gevaarlijk. Invaller Stuart Armstrong ging naar de grond, maar arbiter Facundo Tello zag er geen strafschop in.

In de spectaculaire blessuretijd van tien minuten gebeurde van alles. Dominik Szoboszlai schoot op keeper Gunn en Kevin Csoboth raakte de paal. Vervolgens kregen ook de Schotten nog kansen op de winst.

Csoboth sloeg ver in blessuretijd toe en de goals werd uitbundig gevierd. De Hongaren moeten nu hopen dat drie punten in combinatie met een doelsaldo van -3 genoeg is om tot een van de vier beste nummers drie te behoren.

Bovenal was het wachten op goed nieuws over Varga. Hongaarse media meldden dat de aanvaller weer bij kennis was.