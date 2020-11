Rode Kruis schroeft coronahulp op: 'Grote groepen hard getroffen'

Het Rode Kruis schroeft de hulpverlening op voor Nederlanders die door het coronavirus worden getroffen. Volgens de organisatie is er in de tweede golf meer hulp nodig op het gebied van medische ondersteuning, voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis wil tot mei nog ruim 48 miljoen euro ophalen op Giro 7244.

Aan het begin van de eerste golf lanceerde het Rode Kruis al een Nationaal Actieplan voor coronahulp en volgens de organisatie zijn sindsdien 350.000 mensen geholpen. "Eerder dit jaar zijn we onze grootste nationale hulpoperatie gestart sinds de Watersnoodramp in 1953. We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op", zegt directeur Marieke van Schaik.

Voedselhulp

Door de tweede golf zullen de kwetsbaarste mensen de gevolgen van het coronavirus nog tijden voelen, zegt het Rode Kruis. Zo zijn er steeds meer mensen die niet meer genoeg eten kunnen kopen voor zichzelf en hun gezin. "Er is bijvoorbeeld een heel grote groep mensen zonder papieren, die zich altijd redden door te werken in de schoonmaak of horeca. Zij hebben meestal totaal geen sociaal vangnet", zegt Van Schaik.

De organisatie verwacht dat door corona meer mensen dakloos raken en dat opvanglocaties hierdoor dreigen vol te raken. Ook kunnen daklozen minder hygiënemaatregelen treffen en niet zelfstandig in quarantaine gaan.

Luisterend oor

Het Rode Kruis krijgt ook meer telefoontjes op de hulplijn voor kwetsbaren (070-4455 888). Volgens de organisatie komt de toename doordat meer mensen in quarantaine zitten en daardoor met praktische vragen zitten of behoefte hebben aan een luisterend oor.

In de tweede golf staat de zorg opnieuw onder druk. Om zorgpersoneel te ontlasten zet het Rode Kruis vrijwilligers in bij onder meer zorgcentra en bij teststraten.