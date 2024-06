Man op straat in Eindhoven neergeschoten, zwaargewond naar ziekenhuis

In Eindhoven is in een woonwijk in het stadsdeel Woensel op straat een man neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, zegt de politie.

Er zijn twee verdachten aangehouden. Omroep Brabant schrijft dat agenten met kogelwerende vesten rondlopen en de politie naar meer verdachten op zoek is. De politie zegt dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

De verdachten zijn volgens Omroep Brabant ontkomen in een auto en daarna te voet verder gevlucht. De vluchtauto is in de wijk gevonden. Een nabijgelegen park is afgezet.