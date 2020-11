Wekdienst 2/11: overleg over coronamaatregelen • Aandacht voor vrijheid van meningsuiting

Goedemorgen! De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen bijeen om de coronacrisis te bespreken. En op scholen is er aandacht voor de vrijheid van meningsuiting, naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty.

Vanochtend is het bewolkt en veelal droog, maar in de middag valt er tijdelijk meer regen. Later klaart het weer op en stroomt koudere lucht het land in. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Er staat veel wind.